На шоу на "Зенит-арене" проблемы со звуком

Во время выступления группы «Танцы минус» на музыкальном фестивале "Радио Зенит" были большие проблемы со звуком, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру»

На стадионе собралось 20 тыс. зрителей, вместо заявленных ранее 30 тыс. Фестиваль открыла группа The Hatters.





Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"

После них на сцену вышла группа "Танцы минус", во время одной из песен которой начались большие неполадки со звуком. При этом в самом стадионе очень холодно.

Чтобы "разогреть" публику вокалист группы Вячеслав Петкун рассказал анекдот: "Прилетели инопланетяне и говорят: "Земляне, отдавайте самое дорогое, что у Вас есть!". Земляне подумали-подумали и отдали "Зенит-арену "".

Перед началом фестиваля очередь из желающих попасть на стадион растянулась от "Зенит-арены" до середины парка.



Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"

Ранее в Смольном сообщали, что на тестовом музыкальном фестивале "Радио Зенит" выступят "Би-2", Баста, бит-квартет "Секрет", "Чайф", "Танцы Минус", 25/17, а также The Hatters. Организаторы обещают мощный живой звук, световую постановку и видеоэкраны.