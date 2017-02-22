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На шоу на "Зенит-арене" проблемы со звуком

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© Фото: РИА Новости

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Зрители музыкального фестиваля "Радио Зенит" жалуются на холод.

Во время выступления группы «Танцы минус» на музыкальном фестивале "Радио Зенит" были большие проблемы со звуком, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру»

На стадионе собралось 20 тыс. зрителей, вместо заявленных ранее 30 тыс. Фестиваль открыла группа The Hatters.

 

Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
 

После них на сцену вышла группа "Танцы минус", во время одной из песен которой начались большие неполадки со звуком. При этом в самом стадионе очень холодно.

Чтобы "разогреть" публику вокалист группы Вячеслав Петкун рассказал анекдот: "Прилетели инопланетяне и говорят: "Земляне, отдавайте самое дорогое, что у Вас есть!". Земляне подумали-подумали и отдали "Зенит-арену "".

Перед началом фестиваля очередь из желающих попасть на стадион растянулась от "Зенит-арены" до середины парка.


Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
 

Ранее в Смольном сообщали, что на тестовом музыкальном фестивале "Радио Зенит" выступят "Би-2", Баста, бит-квартет "Секрет", "Чайф", "Танцы Минус", 25/17, а также The Hatters. Организаторы обещают мощный живой звук, световую постановку и видеоэкраны.

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