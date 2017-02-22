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Пять новых велодорожек появятся в Петербурге в июле

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© Фото: rupor.sampo.ru

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Их проекты планируют подготовить до 15 мая.

К 15 мая власти Петербурга подготовят проекты пяти новых велодорожек, а уже 15 июля они будут открыты для велосипедистов. Об этом в среду, 22 февраля, заявил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов.

Протяженность будущих велосипедных маршрутов превысит 4,5 км, передает "Фонтанка".

Они пройдут следующим образом:

  • Гражданский проспект (от проспекта Луначарского) – Токсовская улица – улица Руставели – Пискаревский проспект – Свердловская набережная – Арсенальная набережная – Пироговская набережная (до Гренадерского моста);
     
  • Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели (этот маршрут свяжут с существующими дорожками в Муринском парке);
     
  • Песочная набережная (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина улица – Рыбацкая улица – Введенская улица – Александровский парк – Каменноостровский проспект – Петровская набережная – Петроградская набережная – Аптекарская набережная – улица Академика Павлова (до Каменноостровского проспекта);
     
  • Станция метро «Крестовский остров» – Морской проспект – Петроградская улица (до Большого Крестовского моста) – Песочная набережная (от Большого Крестовского моста) – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста).
     
  • Набережная реки Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от реки Невы до Гороховой улицы.
 

Проект дорожки в Центральном районе был выбран в рамках программы «Твой бюджет»: жители трех районов города в прошлом году самостоятельно решали, на что потратить выделенные из бюджета 10 миллионов рублей.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", на создание остальных четырех дорожек в бюджете Петербурга предусмотрено 130,4 млн рублей.

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