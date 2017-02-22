Аэропорты просят ГД разрешить им участвовать в согласовании соседних строек

Крупнейшие аэропорты России обратились в Государственную думу и Совет федерации с просьбой не принимать законопроект, который лишит Росавиацию права участвовать в согласовании строительства недвижимости на приаэродромных территориях. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает «Коммерсант».

Обращение с просьбой поддержать уже принятые во втором чтении поправки к Воздушному и Градостроительному кодексам направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета федерации Валентине Матвиенко.

Документ подписан руководителями девяти крупнейших аэропортов страны (московские Шереметьево, Домодедово, Внуково, петербургские Пулково, екатеринбургский Кольцово и др.), Международной ассоциацией аэропортов и ассоциацией гражданской авиации «Аэропорт». Позицию аэропортов поддерживают в Кремле, Счетной палате и Генпрокуратуре. Против нее настроены девелоперы, передает издание.

Второе чтение законопроекта с поправками прошло в Госдуме в январе 2016 года. Изначально предполагалось, что при строительстве объектов с Росавиацией будут предварительно согласовываться документы, касающиеся правил землепользования и застройки муниципальных образований в границах аэродромных территорий. Но до третьего чтения законопроект так и не дошел.

Вместо него правительство в июне представило в Госдуму свой проект поправок, который совсем исключил предварительное согласование с Росавиацией строек на аэродромных территориях. Вместо этого предлагалось вести мониторинг готовых объектов на предмет их несоответствия требованиям безопасности полетов или санитарным требованиям.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в июне 2016 года Смольный разрешил строить высотки «Планетоград» прямо около Пулково. Комиссия по землепользованию и застройке согласовала повышение до 18 метров высоты застройки проекта «Планетоград» к югу от Пулковской обсерватории.

При этом в Росавиации считают, что торговые центры «Юлмарт» и «Ряды» в Пулково уже мешают (при определенных погодных условиях) посадке и взлету самолетов. Официальное письмо от Федерального агентства воздушного транспорта было получено Игорем Албиным.

Нынешний проект «Планетоград» израильской компании «Моргал Инвестментс» предполагает строительство 2,1 млн кв. метров жилья с социальной инфраструктурой на Пулковском шоссе. Основным застройщиком территории станет Setl Group.

На миунвшей неделе сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору Назару Ихсанову, который согласовал застройку защитной зоны обсерватории несколькими корпусами. Позже Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) направило ему письмо, в котором требует отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.



