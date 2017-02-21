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Братские могилы в Ломоносове получили статус регионального памятника

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© Фото: poxoronka.ru

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В них похоронен 751 военнослужащий и 3818 жителей города.

Захоронение жителей Ленинграда и воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, (мемориал «Красная слобода») в Ломоносове включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, передает пресс-служба Смольного

До 1931 года на этом месте находились братские могилы красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1919-1921 гг. После перезахоронения их останков на площади Жертв Революции (ныне – площадь Привокзальная) осталось несколько могил летчиков 1-го Морского Воздушного дивизиона. 

Массовые захоронения в Красной слободе начались с 1941 года. Хоронили и советских солдат, и жителей, погибших от артобстрелов, бомбежек и голода. 

В конце 1940-х – начале 1950-х годов на месте братских захоронений был устроен мемориал в виде памятного камня в центре площадки, окруженной березами и елями.

С 1960-х до середины 1980-х годов территория вокруг братских захоронений использовалась в производственных и хозяйственных целях. Здесь были устроены мастерские, склады, огороды. В 1973 году родственники погибших и общественность города подняли вопрос о восстановлении захоронения.


Фото: gov.spb.ru
 

В 1988 году Петродворцовым райисполкомом было принято решение о благоустройстве братских захоронений. Летом того же года начались работы по планировке и устройству масштабного мемориального комплекса, которые были завершены к осени 1990 года.

По данным учета Ломоносовского военкомата и Ораниенбаумского горсовета, здесь захоронен 751 военнослужащий и 3818 жителей города.

 

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