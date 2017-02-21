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В ночь на 23 февраля метро увеличит время работы

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© Фото: Валентин Илюшин / «БалтИнфо»

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В связи с фестивалем на "Зенит-арене" петербургский метрополитен будет работать до 1:30.

Петербургское метро увеличит время работы в ночь на 23 февраля до 1:30, сообщает пресс-служба метрополитена.

Не будут работать только вторые вестибюли станций, а также «Достоевская» и «Спасская». Ночью оплатить проезд можно будет только наличными.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в связи с фестивалем на Крестовском с 00:00 21 февраля до 23:59 22 февраля движение будет ограничено по Малому проспекту П.С. от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта, а с 09:00 до 23:59 22 февраля по Морскому проспекту, по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, по Южной дороге, Северной дороге и набережной Мартынова.

На концерт, который состоится на стадионе 22 февраля, можно будет добраться двумя способами. Гости фестиваля смогут прибыть на станцию метрополитена «Крестовский остров», а далее дойти пешком до стадиона через главную аллею Приморского парка Победы, или воспользовавшись бесплатным автобусом от станции метрополитена «Петроградская» (шаттл S3). Он проследует без промежуточных остановок на автобусную станцию «Крестовский остров», далее пешком по Южной аллее, затем по Батарейной дороге. Место посадки в автобус будет расположено у дома № 89 по Малому проспекту П. С.

На «Зенит-арене» 22 февраля пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит», на котором выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters.

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