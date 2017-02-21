Захарова раскритиковала решение Украины не делать заявлений по Чуркину в Совбезе ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Украины, председательствующей в Совете Безопасности ООН, не делать заявление в связи со смертью постпреда России Виталия Чуркина.

"Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе", — заявила Захарова на своей странице в Facebook.

Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. По информации источников New York Post, сегодня дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

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Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. Он был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее Чуркин занимал должность посла по особым поручениям МИД России, работал послом в Канаде и Бельгии. С 1992 по 1994 год Чуркин был заместителем главы МИДа.