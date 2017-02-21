Павел Буре отказался от гражданства США

Российский хоккеист Павел Буре сообщил, что отказался от американского гражданства еще год назад, передает ТАСС.

Широкую огласку этот факт получил во вторник, 21 февраля, когда в отчете Минфина США появилась информация, что Буре отказался от американского гражданства.

"Это не новость, от американского гражданства я отказался еще больше года назад. Почему? Еще с 1991 года, когда я оказался в НХЛ, я всем говорил, что Россия и Москва - мой дом, я русский, последние годы я вообще живу в России. Второй паспорт мне не нужен", - заявил Буре.

Российский хоккеист выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год. Он играл за "Ванкувер", "Флориду" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ.

В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на ОИ-1998 и Играх-2002 соответственно. Вместе со сборной СССР нападающий в 1990 году стал чемпионом мира.