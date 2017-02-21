Корпус бывшей табачной фабрики им. Урицкого на Васильевском реконструируют под гостиницу

Компания "Центр АТР-Сайгон" намерена вложить около 700 млн рублей в реконструкцию под гостиницу категории "три звезды" в корпус бывшей табачной фабрики им. Урицкого на Среднем проспекте В.О., 40, передает «Коммерсант».

В качестве партнера компания планирует привлечь вьетнамского гостиничного оператора Eden Resort Phu Quoc. По данным комитета по инвестициям Петербурга, это будет первый отель в городе, который планируется создать в рамках концессионного соглашения сроком на 43 года.

Как заявила председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк, площадь здания, отдаваемого под реконструкцию, составляет 3,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 1,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 671,8 млн рублей.

Планируется, что проект будет готов в течение 27 месяцев, а сами работы займут несколько лет.

"Это будет гостиница категории "три звезды" минимум на 100 номеров. В объекте также будет предусмотрен ресторан не менее чем на 100 мест", — сообщили изданию в "Центре АТР-Сайгон".

По данным "СПАРК-Интерфакс", собственниками ООО "Центр АТР-Сайгон" являются Нго Тхи Тхуи (75%), Нина Ле (15%) и Во Ван Бинь (10%). Генеральным директором компании является Ле Ву Динь, который также руководит компанией "XXI век", которая на 100% принадлежит члену коллегиального исполнительного органа ПАО "Газпром нефть" Владиславу Барышникову.

По данным за 2015 год, выручка "Центра АТР-Сайгон" составила 6,9 млн рублей, прибыль — 1,7 млн рублей. Активы компании составляют 752 млн рублей.

Двухэтажный жилой дом по 9-ой линии В. О. был построен на месте деревянного в первой четверти XIX века, В 1832 году архитектор И. К. Лаутер возвел трехэтажный каменный корпус по проспекту для купца Воробьева.

В 1870-х годах участок был приобретен Товариществом «Лаферм» для табачной фабрики. Фабрика "Лаферм" - первое табачно-папиросно-сигаретное производство в России и первая сигаретная фабрика в мире. В 1920-х годах фабрике было присвоено имя М. С. Урицкого. Во время блокады Ленинграда фабрика продолжала работать: выпускала суррогаты махорки - табачную смесь с использованием заменителей и табачной пыли.