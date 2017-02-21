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На Петроградской стороне 21 и 22 февраля ограничат движение транспорта

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© Фото: graffitihostel.ru

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В связи с проведением музыкального фестиваля на стадионе «Зенита-арена», который состоится в среду.

В связи с проведением музыкального фестиваля на стадионе «Зенита-арена» 21 и 22 февраля будет ограничено движение транспорта.

С 00:00 21 февраля до 23:59 22 февраля по Малому проспекту П.С. от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта

С 09:00 до 23:59 22 февраля по Морскому проспекту, по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, по Южной дороге, Северной дороге и набережной Мартынова.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру»,на концерт, который состоится на стадионе 22 февраля, можно будет добраться двумя способами.

Гости фестиваля смогут прибыть на станцию метрополитена «Крестовский остров», а далее дойти пешком до стадиона через главную аллею Приморского парка Победы, или воспользовавшись бесплатным автобусом от станции метрополитена «Петроградская» (шаттл S3). Он проследует без промежуточных остановок на автобусную станцию «Крестовский остров», далее пешком по Южной аллее, затем по Батарейной дороге. Место посадки в автобус будет расположено у дома № 89 по Малому проспекту П. С.

На «Зенит-арене» 22 февраля пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит», на котором выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters. Организаторы обещают мощный живой звук, световую постановку и видеоэкраны.

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