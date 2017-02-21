Станция "Бухарестская" открыта на вход и выход

Лучшее в Петербурге

Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

Топ-5 необычных театров Петербурга

Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.