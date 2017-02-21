Три петербургских вуза получат 1,5 млрд рублей для повышения конкурентоспособности

Правительство РФ распределит 10,3 млрд руб. между 21 российским вузом в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, сообщает «Газета.ру».

В список попали три петербургских вуза: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО).

В 2017 году субсидии будут предоставлены трем группам ведущих университетов. Вузам из каждой группы будет выделено по 849,2 млн руб. (такую субсидию получит петербургский ИТМО), по 482,2 млн руб. (данная сумма будет выделена, в том числе,СПбПУ) и по 141,5 млн руб. соответственно (в эту категорию попал ЛЭТИ).

«Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», — отметили в правительстве.



Ранее 14 февраля сообщалось, что правительство сократило финансирование ведущих университетов страны на 2017–2019 годы на 12,6 млрд руб., до 30,9 млрд руб