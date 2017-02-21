Часть сквера на Савушкина выставили на торги под застройку паркингом

На этой неделе чиновники вновь выставили на продажу часть сквера на улице Савушкина, 112, сообщает движение «Красивый Петербург».

За его сохранение местные жители борется уже 5 лет. На этот раз часть сквера хотят отдать под многоуровневый паркинг. В «Красивом Петербурге» уточняют, что рядом и без того есть большая парковка.



Фото: "Красивый Петербург"

Аукцион на право заключения договора аренды на инвестиционных условиях назначен на 15 марта. Ранее жители собрали более 3 тыс. подписей против уничтожения сквера. Еще почти 2 тыс. человек подписались под петицией.

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«Жители Приморского района бьют тревогу в связи с тяжёлой экологической ситуацией на пересечении улиц Савушкина и Планерной – в часы пик здесь в пробках единовременно скапливается более тысячи автомобилей. При этом, вместо сохранения и благоустройства зелёной зоны власти планируют строительство очередного торгового центра, а теперь и паркинга», - отмечает куратор движения в Приморском районе Роман Шайхайдаров.

Жители выступают за придание этому участку статуса рекреационной зоны. Такие поправки уже подавались в Генплан и ПЗЗ. В поддержку инициативы подготовлены и эскизные предложения по благоустройству сквера.