В Петербурге 21 февраля днем будет сильный ветер

В Петербурге 21 февраля днем ожидается сильный северо-восточный и северный ветер до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до -3 градусов градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Утром в городе будет облачно, днем ожидаются прояснения. На дорогах гололедица. Атмосферное давление утром и днем повышаться. В первой половине дня возможен небольшой снег.

В ведомстве напоминают, что в городе сохраняется вероятность возникновения остро-респираторной вирусной инфекции, в связи с предэпидемическим уровнем.