"ВКонтакте" научится вызывать такси

В мобильном приложение “ВКонтакте” появится сервис заказа такси, передают “Известия” со ссылкой на источники, близкие к компании.

“ВКонтакте” планирует интегрировать сервисы для заказа такси в свое мобильное приложение — пользователи смогут заказывать машину не покидая соцсети.

По данным издания, администрация соцсети ведет переговоры с крупнейшими игроками на рынке вызова такси, среди которых “Яндекс.Такси” и Gett.

Как сообщает газета, интеграция вызова такси с мобильным приложением - часть стратегии “ВКонтакте”, направленной на то, чтобы пользователи проводили больше времени в самой соцсети. С этой же целью компания в декабре 2016 года запустила новый сервис “Товары”.

“ВКонтакте” - крупнейшая социальная сеть в Европе со штаб-квартирой в Петербурге. Сайт доступен на многих языках, особенно популярен среди русскоязычных пользователей.

Проект был запущен 10 октября 2006 года и изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов. Позднее “ВКонтакте” стал называть себя «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети».