Картина дня: “Красный бор”, Пулковская обсерватория и “Зенит-арена”

Самой популярной темой за день, по данным "Монитора" стало известие о том, что концессионное соглашение по "Зенит-арене" подпишут до 1 августа.

Изначально предполагалось, что документы по передаче стадиона футбольному клубу "Зенит” подготовят к 31 марта. По плану документы должны были подготовить за три месяца, однако, по мнению вице-губернатора Игоря Албина, это займет около девяти месяцев

Тем временем стало известно, как петербуржцы смогут добраться до музыкального-фестиваля, который пройдет на стадионе 22 февраля. Автомобилистам придется забыть о своих транспортных средствах - только метро и автобусы.

Второй по популярности темой дня стала новость, которая пришла к нам из Пулковской обсерватории. Ее сотрудники объявили директору вотум недоверия, так как Назар Ихсанов согласовал застройку защитной зоны несколькими корпусами под общим названием "Планетоград".

Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, объяснив это совещанием с партнерами. Итоги голосования направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.

Не самые добрые времена настали на полигоне “Красный бор”, о чем также активно писали петербургские СМИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение об аннулировании его лицензии.

Теперь предприятие не имеет законных прав на деятельность, связанную с хранением в картах накопленного объема отходов и на меры по их обезвреживанию. Аннулирование лицензии лишает предприятие и государственной поддержки.

О том, чем может быть опасен “Красный бор”, “Санкт-Петербург.ру” ранее рассказывал в подробном материале на эту тему.

Самыми оперативными 20 февраля стали "Фонтанка", "Питер ТВ" и "Агентство Бизнес Новостей”.