В Петербурге хотят провести референдум о введении сухого закона

Петербургская городская избирательная комиссия (ГИК) во вторник, 21 февраля, рассмотрит заявку на проведение референдума о введении сухого закона. С инициативой обратился главный редактора газеты “Трезвый Петроград”.

Главный редактор издания Анатолий Обросков хочет спросить петербуржцев, как они относятся к запрету продавать в городе алкогольную продукцию, включая пиво, 24 часа в сутки. Аналогичное обращение о референдуме Обросков направил в избирком Ленобласти, передает “Фонтанка”

В соцсетях заявитель пишет, что не исключает, что избирком найдет ошибки в его запросе на проведение референдума (например, Обросков не проводил собрание инициативной группы). Тем не менее автор идеи считает, что необходимо проводить медиакампанию в поддержку сухого закона.

«Надо проводить очевидные пикеты, гнать медиаволну. Почему? И для того,чтобы вопрос о Сухом Законе был включён на выборах президента 2018. Есть информация,что будут в субъектах РФ Кремлём организованы местные референдумы для привлечения избирателей на участки. Ясно, что будет конкуренция. Мы, в таком случае,можем конкурировать с темой передачи Исаакия РПЦ», – считает Обросков.