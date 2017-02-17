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Шнуров написал стихи об Исаакие

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© Фото: davydov_index - LiveJournal

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Лидер группировки "Ленинград" опубликовал в своем Instagram стихотворение на злобу дня.

Музыкант в своем инстаграмме прочитал стихотворение о передаче Исаакиевскго собора РПЦ:



Понаедут козлы-ротозеи
И таращат свои, ***, глазницы.
Подавай, видишь ли, им музея!
А людям может негде молиться?
Мерикосы, япошки, пруссаки,
Бездуховность свою всюду сея,
Испохабить хотели Исаакий,
Но поднялась святая Расея.
И теперь они бродят, собаки,
Ошалея повсюду глазея.
- Не подскажите, где здесь Исаакий?
- А нету, тютя, такого музея!

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

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