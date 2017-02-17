Шнуров написал стихи об Исаакие

Музыкант в своем инстаграмме прочитал стихотворение о передаче Исаакиевскго собора РПЦ:





Понаедут козлы-ротозеи

И таращат свои, ***, глазницы.

Подавай, видишь ли, им музея!

А людям может негде молиться?

Мерикосы, япошки, пруссаки,

Бездуховность свою всюду сея,

Испохабить хотели Исаакий,

Но поднялась святая Расея.

И теперь они бродят, собаки,

Ошалея повсюду глазея.

- Не подскажите, где здесь Исаакий?

- А нету, тютя, такого музея!





Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.