"Белое дело" обжаловало демонтаж доски Колчаку в суде

Историко-культурное движение "Белое дело" обжаловало в Петербургском городском суде постановление Смольнинского районного суда о демонтаже памятной доски адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице, передает ТАСС.

"Белое Дело" просит отменить решение Смольнинского районного суда Петербурга от 24 января 2017 года о демонтаже памятной доски и "принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований".

Активисты движения установили мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку на Большой Зелениной улице в ноябре 2016 года.



Позже Коммунистическое движение «Суть времени» добилось демонтажа доски через суд. Они доказали судье Татьяне Матусяк, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником, не реабилитирован, и не может быть увековечен с помощью таблички.

В среду, 15 февраля, в СМИ появилась информация, что Правительство Петербурга отказалось от идеи оспаривать решение Смольнинского районного суда.

Как сообщал "Санкт-петербург.ру", на прошлой неделе, 9 февраля, неизвестные закрасили мемориальную доску Колчаку черной краской.