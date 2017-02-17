В уикенд 18-19 февраля Петербург накроет снег и дождь

В субботу и воскресенье синоптики обещают в Северной столице чередующийся с дождем мокрый снег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в субботу, 18 февраля, в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от – 1...до +2 градусов. Мокрый снег обещают только к вечеру.

В воскресенье, 19 февраля, снег сменит дождь. Его будут сопровождать сильные порывы юго-западного ветра. При этом синоптики ожидают, что столбик термометра поднимется до +4.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», 20 февраля в Петербурге вновь начнется похолодание. В утренние часы будет облачно с небольшими прояснениями. Но уже днем не останется и намека на солнце.

По предварительному прогнозу, до конца февраля прояснения будут, но солнечной погоды не обещают. При этом в День защитника Отечества столбики термометров могут опуститься до -7 градусов.