СМИ: Opera Concert Club согласовывает концерты с православным активистом Артюхом

Представители Opera Concert Club и неокторых других петербургских клубов согласовывают концерты с православными активистами, сообщает интернет-газета «Бумага».

Как сообщает издание, в Opera Concert Club уже обсуждают привозы зарубежных артистов с бывшим главой «Народного собора» и помощником депутата Виталия Милонова Анатолием Артюхом.

По его словам, организаторы дают ему список из 50 команд, он анализирует тексты, поведение на сцене и дает рекомендации. Артюх заявил изданию, что в будущем планирует заключать с организаторами договоры и зарабатывать на анализе текстов деньги.

Он также высказал уверенность, что сможет добиться запрета группировки «Ленинград» в России. «Это вопрос времени», — подчеркнул Артюх.

Владелец клуба «Зал Ожидания» Олег Бесовский заявил, что организаторы сами заинтересованы в предварительном согласовании концертов, «чтобы не попадать на отмену концерта и бабки».

В апреле 20916 года после конфликта с православными активистами в «Зале Ожидания» был отменен концерт блэк-металл группы Belphegor.

Ранее в аэропорту «Пулково» между лидером Belphegor Хельмутом Лейнером и Анатолием Артюхом произошла потасовка - металлист и православный активист обменялись плевками.