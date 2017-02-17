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Жители Московского района выйдут на митинг против строительства дома "ЛенСпецСМУ"

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© Фото: Alexander Leontiev / Esosedi.ru

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Горожане считают, что разрешение на строительство высотки было получено путем махинаций с документами.

Жильцы Московского района планируют выйти на митинг в это воскресенье, 19 февраля. Они соберутся напротив бывшей автостоянки, где строительная компания "ЛенСпецСМУ" планирует возвести 25- этажный дом, сообщает Закс.ру.

На акцию выйдут жильцы домов о адресу улица Пулковская, 6, корпуса 1-4, и проспект Космонавтов, 61, корпуса 1 и 2. Организаторы митинга заявляют, что находятся и без того в тяжелой ситуации с отсутствием парковочных мест и перегруженностью социальной инфраструктуры микрорайона. По их мнению, ситуация может усугубиться, если рядом с ними будет построена новая жилая высотка.

Также организаторы акции сообщают, что "ЛенСпецСМУ" мог получить разрешение на строительство путем махинации с документами.

"Разрешительные документы на строительство были выданы на основании экспертизы, в которой указано, что в июле-августе 2014 года на земельном участке, где планируется строительство, были выполнены инженерно-геологические изыскания, производилось бурение скважин, брались пробы грунта. С 2008 года по 1 августа 2016 года на данном земельном участке существовала платная автостоянка, которая не закрывалась ни на один день, и бурение скважин в этот период не производилось", - заявила одна из организаторов акции Ульяна Качнова.

По словам жителей, на этом месте должны были построить детский сад, которого им очень не хватает. Его власти обещали еще в 2002 году.

В настоящее время в суде оспаривается разрешение на строительство этого дома, выданное Службой государственного строительного надзора Петербурга.

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