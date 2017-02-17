Патриарх Кирилл: Входная плата на колоннаду Исаакиевского собора сохранится

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в год столетия февральской и октябрьской революций станет символом «примирения нашего народа», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя.

По его словам, сто лет назад разрушение храмов и массовые убийства верующих стали «ужаснейшей страницей национального разделения». Теперь, по его мнению, «мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными».

«Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора», - заявил патриарх.

По словам главы РПЦ, при полном бесплатном входе в Исаакиевский собор сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора.

По подсчетам патриархии, средств РПЦ полностью хватит на ремонт в тех объемах, в каких он осуществлялся последние годы, - добавил патриарх.

В январе правительство Петербурга опубликовало документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Дата распоряжения была прошлогодней - 30 декабря, когда впервые появились слухи о передаче Исаакия церкви.

Губернатор Георгий Полтавченко заявил о передаче собора лишь 10 января.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.