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Правительство РФ одобрило возобновление полетов с Египтом

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© Фото: btimes.ru

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Точная дата начала авиасообщения еще неизвестна.

Правительство России одобрило протокол  по авиабезопасности между Египтом и РФ. сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности.

«Учитывая возросшие угрозы международного терроризма, стороны договорились о взаимном содействии. После подписания данного Протокола, помимо обмена информацией, российские представители будут иметь возможность осуществлять мониторинг соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта, из которых выполняются полёты на территорию России», – говорится в заявлении Минтранса.

Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности, отмечают в министерстве.

При этом такая новость появилась на сайте Минтранса еще в четверг, 16 февраля, но на некоторое время была скрыта.

Национальный антитеррористический комитет в связи с угрозами незаконного вмешательства в деятельность российских авиакомпаний временно приостановил перелеты 6 ноября 2015 года.

Это произошло после того, как российский пассажирский самолет был взорван после вылета из Египта. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство», (организация запрещена в Российской Федерации). На борту самолета находилось 217 человек.

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