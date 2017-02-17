Сбербанк снизит ставку по ипотеке до 10,9%

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%.

По его словам, такой размер ставки будет установлен в случае приобретения недвижимости у застройщиков, а при покупке жилья на вторичном рынке ставка будет варьироваться от 10,75 до 12,25% годовых.

Также Сбербанк вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 процентного пункта для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщик.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в рамках акции снизил ставки по потребительским кредитам до трех процентных пунктов от базовой линейки.

Последний раз Сбербанк снижал ставки по продуктам ипотечного кредитования в октябре 2016 года. Тогда снижение по продуктам "Приобретение готового жилья" и "Приобретение строящегося жилья" составило 0,5 процентного пункта, новый диапазон ставок составлял 12-13,5% годовых в рублях.

В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов.

Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина&