В Петербург пытались ввести 80 тонн лжеиспанской рыбы

В морской порт Петербурга под видом рыбы из Испании прибыли 80 тонн свежемороженой нототении из Китая, сообщает Россельхознадзор.

Инспекторы выявили сразу несколько нарушений. В стенках упаковок оказались щели, через которые к рыбе могли попасть ядохимикаты. На маркировочных этикетках отсутствовала информация об условиях хранения рыбы.

Кроме того, надписи на коробках сделаны на испанском языке, но ветеринарные сертификаты указывали, что рыба прибыла из Китая.

В информационной системе ветеринарной службы Китая отсутствует подтверждение факта выдачи такого ветеринарного сертификата. Скорее всего поставщики груза переупаковывали его и сделали перемаркировку.

Сотрудники Россельхознадзора оформили документы на возврат груза.