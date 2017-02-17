  • 17 Февраль 2017
USD 17.02.2017 57.1507 +0.3788
USD ММВБ 14:17 57.66870  
EUR 17.02.2017 60.6540 +0.6291
EUR ММВБ 14:17 61.3890  
Нефть($) 17.02.2017 55.13 1.02
Нефть(p) 17.02.2017 3150.72 +78.79

В Петербург пытались ввести 80 тонн лжеиспанской рыбы

Автор:


© Фото: fishretail.ru

Темы дня

На самом деле нототения в поврежденных упаковках прибыла из Китая.

В морской порт Петербурга под видом рыбы из Испании прибыли 80 тонн свежемороженой нототении из Китая, сообщает Россельхознадзор.

Инспекторы выявили сразу несколько нарушений. В стенках упаковок оказались щели, через которые к рыбе могли попасть ядохимикаты. На маркировочных этикетках отсутствовала информация об условиях хранения рыбы.

Кроме того, надписи на коробках сделаны на испанском языке, но ветеринарные сертификаты указывали, что рыба прибыла из Китая.

В информационной системе ветеринарной службы Китая отсутствует подтверждение факта выдачи такого ветеринарного сертификата. Скорее всего поставщики груза переупаковывали его и сделали перемаркировку.

Сотрудники Россельхознадзора оформили документы на возврат груза.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm