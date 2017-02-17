ЗакС предложил ввести фото и видеофиксацию парковок на газонах

Комитет по законности Законодательного собрания Петербурга предложил ввести фото и видеофиксацию нарушений в сфере благоустройства, чтобы автоматически накладывать штрафы за парковку на газонах, несогласованные вывески и нарушения сроков уборки территории.

По мнению депутатов, с помощью фото и видеосъемок можно будет также фиксировать нарушение правил строительных работ, самовольную установку ограждений для парковок и хранение во дворах разукомплектованных машин.

Представители Смольного и ГУ МВД поддержали инициативу депутатов. Но на данный момент у города нет доступа к информационным базам полиции о владельцах автомобилей.

Он может быть предоставлен только после изменения закона о персональных данных. В настоящий момент Госдума ФС РФ рассмотрела поправки к нему только во втором чтении.

В центре Петербурга уже курсируют автомобили, фиксирующие тех, кто не оплачивает парковку в центре города. По мнению депутатов, эти машины также можно использовать для регистрации и других нарушений.