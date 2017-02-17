Минкультуры: РПЦ придется ограничить вход в Исаакий

Русской православной церкви (РПЦ) придется вводить ограничение на посещение Исаакиевского собора в Петербурге в случае его передачи. Это необходимо для снижения нагрузки на памятник, заявил первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, передает ТАСС.

«Насколько я помню, 2 млн 800 тыс. посетителей приходят в Исаакий ежегодно по билетам за деньги. Если вход будет свободным, то людей там будет еще больше, как в метро в час пик. Пусть они подумают, что сделают, чтобы ограничить доступ, хотя для церкви это сложно», - рассказал Аристархов

В качестве примера замминистра культуры напомнил о музее-заповеднике Херсонес-Таврический в Крыму, где год назад благодаря спонсорской поддержке получилось организовать бесплатный вход.

«Втрое подскочило число посетителей. И это реальная угроза сохранности памятника. То же самое с Исаакием, там поток туристов гораздо больше, чем в Херсонесе», - заявил Аристархов

Первый замминистра подчеркнул, что пока документально оформленного решения о передаче Исаакиевского собора нет.

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Ранее, 8 февраля, президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России) выступил против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Музейщики подтверждают, что губернатор Петербурга верно опирается на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

При этом они отмечают, что отсутствие профессиональной и общественной экспертизы приводит к недооценке факторов, имеющих принципиально важное значение.