Синоптики: До конца зимы петербуржцы не увидят солнца

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 февраля, в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег и облачная погода. Днем потеплеет до +1 градуса..

Аналогичную погоду синоптики обещают в эти выходные — 18 и 19 февраля. При этом к концу недели, в воскресенье, потеплеет до +3, а в понедельник ожидается легкое похолодание до -5…-3.

В связи с этим на дорогах возможна гололедица.

Синоптики прогнозируют, что 20 февраля в Петербурге вновь начнется похолодание. В утренние часы будет облачно с небольшими прояснениями. Но уже днем не останется и намека на солнце.

По предварительному прогнозу, до конца февраля прояснения будут, но солнечной погоды не обещают, сообщает газета "Metro".

Синоптики также обещают, что к Дню защитника Отечества столбики термометров могут опуститься до -7 градусов.