Петербургский ЧОП наказали за отказ взять на работу женщину

Охранное предприятие "Петербург Безопасность" привлекут к ответственности за дискриминацию по половому признаку, сообщает прокуратура Северной столицы.

Безработная петербурженка обратилась в Агентство занятости населения Калининского района за помощью. Ей было выдано направление на работу в компанию "Петербург-Безопасность" на должность охранника.

Начальник отдела кадров отклонил кандидатуру женщины, сославшись на то, что в фирме женские вакансии отсутствуют.

В прокуратуре Невского района, куда обратилась петербурженка, такой отказ посчитали необоснованным в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса.

Согласно этой статье, запрещается отказывать в приеме на работу в зависимости от пола кандидата.

Генеральный директор фирмы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Наказание коснется и начальника отдела кадров предприятия. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5. 27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.