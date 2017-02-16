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Минфин хочет ограничить оплату наличными

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© Фото: vistanews.ru

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Покупки за наличные средства выше определенной суммы могут начать караться штрафами.

В Центробанке и Минфине вновь начались разговоры о необходимости введения ограничения оборота наличных. Как сообщают «Аргументы недели», за нарушение будет штраф, причем на сумму, равную всему, что потрачено сверх лимита.

На данный момент остается неизвестным, каков именно будет лимит допустимый оплаты наличными. Издание прогнозирует, что его планка изначально будет находиться достаточно высоко, но со ввременем начнет снижаться.

Статистика Центробанка показывает, что на каждого жителя РФ приходится уже 1,25 карточки. При этом 75% всех действий по картам в России приходится на снятие наличных.

При этом, по данным Росфинмониторинга, в 2016 году карточные мошенники выманили у населения более 2 млрд рублей, обману 70 тыс. россиян.

По информации издания, в настоящий момент самые дешевых карточки обходится их владельцам в 500–1000 рублей в год.

Опыт Европы показывает, что можно обходиться без подобных ограничений, отмечает издание. В Германии, Голландии и Британии в принципе нет ограничений на оплату наличными.

При этом немецкий Бундесбанк давно пытается инициировать запрет по оплате наличными на сумму выше 5 евро, но парламент отказывает ему.Аргумент заключается в том, что 53% покупок в магазинах в ФРГ до сих пор приходятся на расчеты купюрами.

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