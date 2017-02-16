Наемника сирийской "Аль-Каиды" Захидова суд в Петербурге приговорил к семи годам

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы бывшего боевика запрещенной на территории РФ террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (сирийская "Аль-Каида") Исламжона Захидова.

Прокуратура просила дать 19-летнему подсудимому 10 лет.

Молодой человек будет отбывать этот срок в колонии общего режима.

Судьи признала Захидова виновным в том, что с апреля 2015 года по апрель 2016-го он участвовал на территории Сирии в боевых действиях на стороне противников Башара Асада.

ФСБ вменила россиянину две статьи – участие в деятельности террористической организации (205.5 УК) и обучение терроризму (205.3 УК), передает "Фонтанка".



Фото: spb.kp.ru

По версии обвинения, россиянин Захидов брал штурмом Идлиб, патрулировал территорию и снабжал коллег по цеху оружием.

Позже, в апреле 2016 года, Захидов дезертировал из отряда террористов и бежал в Турцию.

После депортации в Россию он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, назвав имена других боевиков, а также дал показания на своего отца, который по-прежнему воюет в Сирии.