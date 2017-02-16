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Петербургская прокуратура просит 10 лет для бойца сирийской «Аль-Каиды» Захидова

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© Фото: spb.kp.ru

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Адвокат 19-летнего подсудимого настаивает на более мягком решении суда.

В Петербурге судьи Московского окружного военного суда провели выездные прения по делу 19-летнего россиянина Исламжона Захидова, который воевал в Сирии против Башара Асада.

В четверг, 16 февраля, прокурор попросил признать Захидова виновным в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (сирийская «Аль-Каида») и настаивает на том, что молодой человек должен отсидеть 10 лет, передает «Фонтанка».

Адвокат подсудимого Юрий ВИноградов рассчитываем, что уд придет к более мягком решению.  

"Мой подзащитный в несовершеннолетнем возрасте путем обмана был вывезен в Сирию", — приводит «РИА Новости» слова адвокат.

По версии обвинения, Захидов с апреля 2015 по апрель 2016 года принимал участия в боевых действиях в Сирии. Россиянин брал штурмом Идлиб, патрулировал территорию и снабжал коллег по цеху оружием.

Позже Заходов дезертировал из отряда террористов и бежал в Турцию. После депортации в Россию он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, назвав имена других боевиков, а также дал показания на своего отца, который по-прежнему воюет в Сирии.

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