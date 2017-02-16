В Ленинградском зоопарке умерла самая старая жирафиха в мире

В Ленинградском зоопарке в возрасте 35 лет умерла жирафиха Луга, которая предположительно являлась самой старой среди живущих жирафов в зоопарках мира, сообщает на странице зоопарка в "ВКонтакте".

"Луга стала первым жирафенком, родившимся в открывшемся в том году павильоне "Жирафы". Со своим супругом, жирафом по кличке Гамлет, Луга произвела на свет 7 детенышей, которые разъехались по разным зоопаркам мира", — говорится в сообщении.

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы.

"35 лет для жирафа – очень впечатляющий возраст, ведь средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках – около 27 лет, в природе эта цифра значительно меньше. Есть основания полагать, что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира", — отмечают сотрудники зоопарка.

Сейчас в зоопарке осталась только жираф Соня – последний детеныш Гамлета и Луги.

Ленинградский зоопарк занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София.