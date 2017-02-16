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Смольный: Университет Лесгафта остается на своем месте

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Рассматривается лишь возможность появления пешеходных дворов-проходов через его территорию.

Вопрос о перемещении университета им. П.Ф. Лесгафта на данном этапе развития исторического центра не рассматривается, сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Смольного.

По информации правительства Петербурга, в настоящий момент рассматривается возможность появления сквозных транзитных пешеходных дворов-проходов, в том числе через территорию университета Лесгафта от наб. реки Мойки до ул. Декабристов.

Также возможно появление пешеходной зоны вдоль наб. реки Мойки, перспективного выхода станции метро «Театральная», организации новых парковочных пространств и  велосипедного движения.

Кроме того, в связи с несоответствием Генеральному плану, предусмотрено преобразование диссонирующей территории кондитерской фабрики им. Самойловой под новое использование.

Накануне, 15 февраля, ректор университета им. Лесгафта Сергей Бакулев сообщил «Росбалту», что журналисты исказили слова председателя КГА Владимира Григорьева, которые он произнес на заседании городского правительства, о том, что на месте университета Лесгафта возникнет общественное пространство.

Бакулев добавил, что уже переговорил с Григорьевым и тот пояснил, что университет никуда не переезжает. На заседании правительства чиновник лишь вскользь упомянул отдельные прогнозы, которые содержались в разработанной в 2012 году концепции по развитию территорий «Северная Коломна — Новая Голландия» и «Конюшенная».

Ранее в петербургских СМИ появилась информация, что КГА предложил перенести Университет физкультуры имени Лесгафта с набережной Мойки, и на его месте предлагается устроить новое городское пространство.

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