СМИ: минимальная цена на водку будет выше предложенной Минфином

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину пересмотреть размер минимальной цены на водку.

Он считает, что минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 литра должна составить 219 рублей, а не 205 рублей, как это ранее предлагало министерство, сообщают "Известия" со ссылкой источник.

Минфину также придется пересмотреть минимальные отпускную заводскую и оптовую цены.

В начале февраля Минфин РФ обнародовал проект об увеличении минимальной розничной цены на водку на 8% — до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. При этом предполагалось, что минимальная отпускная цена на бутылку того же объема может составить 173 рубля, а оптовая — 178 рублей.

С 13 июня 2016 года минимальная цена была установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. В августе прошлого года Минфин предлагал повысить МРЦ до 197 рублей, однако это предложение принято не было, и цена осталась на прежнем уровне.

В начале января министерство предложило повысить цену на 15% — до 219 рублей, однако позже сообщило, что это предложение было предварительным, и величина новой МРЦ дорабатывается.