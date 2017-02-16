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Сроки вступления в силу закона Яровой могут сдвинуть до 2019 года

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© Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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В правительстве планируют обкатать его на пилотном проекте.

Экспертная группа подготовила изменения так называемого «закона Яровой», которые обсудят в пятницу, 17 февраля, на совещании в правительстве РФ под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным газеты, на заседании планируется поддержать идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует закон. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется.

Источник издания сообщает, что сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года, в том числе из-за пилотного проекта.

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Предыдущее заседание рабочей группы, которое состоялось 19 января, было посвящено общественной инициативе по отмене закона Яровой. Отмену группа не поддержала, но предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения, сообщает издание.

Эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных.

Речь идет об интернет-видео, IPTV и другом контенте, обеспечивающего до 80% трафика. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация.

В новой версии заключения, подготовленного к предстоящему совещанию, говорится, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить после запуска этого проекта, сообщает издание.

По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд руб. ежегодно, по подсчетам экспертной группы – 100 млрд руб.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 году.

Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет.

Участники рынка настаивали на корректировке многих параметров закона, ссылаясь на то, что хранение такого большого объема информации стоит очень дорого.

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