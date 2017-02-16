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Смольный согласовал митинг в память о Немцове

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Митинг памяти Немцова в Петербурге, 2015 год
© Фото: openrussia.org

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Но не разрешил марш в память об убитом политике от станции метро «Горьковская» до Марсового поля.

Смольный согласовал митинг на 3 тыс. человек в память о Борисе Немцове, сообщил сопредседатель петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров на своей странице в Facebook.

«Вчера поздним вечером пришел ответ на наше уведомление по маршу памяти Бориса Немцова. Друзья акция в Петербурге согласована. Как и в прошлом году, Смольный согласовал нам лишь проведение митинга на Марсовом поле, но до места проведения мы все вместе традиционно пройдем от станции метро Горьковская», - написал Пивоваров и предложил участникам митинга заранее встретиться 26 февраля в 14:00 у станции метро Горьковская.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», заявителями мероприятия выступили движения «Солидарность», «Открытая Россия», «Весна» партии «Парнас», «Яблоко» и «Демократический выбор», коалиция «Демократический Петербург».

Серия акций в разных городах России будет проведена накануне 2-й годовщины убийства Немцова.

Первый подобный марш прошел в Петербурге 1 марта 2015 года, через день после убийства политика. Тогда, по данным МВД, к Марсовому полю выдвинулось 6 тыс. человек. Организатора акции сообщали о 10 тыс. ее участников.

Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.

В настоящее время в столице проходит суд над обвиняемыми в совершении преступления. Заказчики убийства до сих пор не названы.

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