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Центробанк лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

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© Фото: ptzgovorit.ru

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Банк занимал 32 место по размеру активов среди 40 кредитных организаций Петербурга.

В ЦБ считают, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате размер собственных средств снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

«Банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств»,- добавили в пресс-службе.

В соответствии с приказом Банка России в "Северо-Западный 1 Альянс Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным АСВ, выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 2 марта 2017 года.

АО «АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» имеет универсальный бизнес, обслуживап как корпоративных, так и розничных клиентов. На сегодняшний день 100% акций банка принадлежит АО «Форус Банк».

По величине активов АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» на 1 февраля занимал 547 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк занимал 32 место по размеру активов среди 40 кредитных организаций Петербурга.

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