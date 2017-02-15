В Петербурге пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Лучшее в Петербурге

Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Топ-5 необычных театров Петербурга

Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.