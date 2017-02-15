СМИ: Правительство Петербурга не будет оспаривать снятие доски Колчаку

Правительство Петербурга отказалось от идеи оспаривать решение Смольнинского районного суда, который постановил демонтировать мемориальную доску в честь адмирала Колчака на Большой Зелениной улице, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По информации издания, после того, как суд изготовил мотивировочную часть решения, губернатор Георгий Полтавченко встретился с экс-председателем юридического комитета Анной Митяниной, который на данный момент находится в должности вице-губернатора по социальным вопросам. На встрече якобы было высказано устное пожелание не подавать кассационную жалобу.

В аппарате вице-губернатора официально не стали комментировать эту информацию, отметив, что подготовка жалобы является полномочием юридического комитета.

Мемориальная доска адмиралу Александру Колчаку появилась на Большой Зелениной улице в ноябре 2016 года. Ее установило движение «Белое дело».

Позже Коммунистическое движение «Суть времени» добилось демонтажа доски через суд. Они доказали судье Татьяне Матусяк, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником, не реабилитирован, и не может быть увековечен с помощью таблички.

Как сообщал "Санкт-петербург.ру", на прошлой неделе, 9 февраля, неизвестные закрасили мемориальную доску Колчаку черной краской.