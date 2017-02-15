Смольный заинтересовался грязными фасадами завода «Металлист» и фабрики «Веретено»

В Смольном состоялось первое заседание рабочей группы по контролю за содержанием промышленных зданий и сооружений, которая была создана при комитете по благоустройству.

Специалисты комитета провели фотофиксацию фасадов и участков «серого пояса» исторического центра, которые имеют неприглядный вид.

Их внимание привлекли здания и территории фабрики «Веретено», компании «Советская звезда», «Солодовни», завода «Металлист». компании «Аромалак» и «Рыбообрабатывающего комбината № 3».

Речь идет о фасадах и заборах, которые выходят на улицы города. «Список недостатков во многом схожий: фасады грязные, на обветшалых заборах – мотки колючей проволоки и неформатные вывески, на участках некоторых предприятий возведены неформатные пристройки», - сообщает пресс-служба Смольного.

«Понятно, что ремонт старинных корпусов, которые являются объектами культурного наследия, требует экспертиз и согласований, времени и денег. Но отремонтировать и покрасить забор, убрать незаконные вывески и надписи, восстановить водосточные трубы – вполне посильная задача», - заявил на заседании рабочей группы председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский

Председатель комитета поручил представителям компаний в течение недели подготовить и направить в администрацию Адмиралтейского района детальный план благоустройства неопрятных участков.

Предложения будут заслушаны рабочей группой в марте. Первоочередные работы должны быть завершены к апрелю-маю.