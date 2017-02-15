  • 15 Февраль 2017
USD 15.02.2017 57.7388 -0.3231
USD ММВБ 12:17 57.11240  
EUR 15.02.2017 61.2955 -0.4707
EUR ММВБ 12:17 60.2420  
Нефть($) 15.02.2017 55.69 0.41
Нефть(p) 15.02.2017 3215.47 +5.81

Депутат Ковалев: РПЦ игнорирует снос церкви на Чкаловском проспекте

Автор:

Темы дня

По мнению петербургского парламентария, Русская православная церковь больше занята Исаакиевским собором.

Здание Алексеевской церкви на Чкаловском проспекте в Петербурге планируется снести, сообщил на пресс-конференции в «Росбалте» депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев.

По словам депутата, в отличие от Исаакиевского собора к заброшенному церковному зданию на Петроградской стороне Русская православная церковь (РПЦ) не проявляет интереса.

«Здание приватизировано и должно пойти под снос. Это частная собственность. КГИОП одобрил экспертизу, согласно которой здание не является памятником архитектуры. Но меня интересует, а где церковь в этом вопросе? Где глаза русской православной церкви? Почему сносится намоленное место? Этих архитектурных доминант мы не видим, а на экзерсисы с Исаакиевским собором у нас время есть», — заявил Ковалев.

Читать далее:

Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев 

Церковь преподобного Алексия на Чкаловском проспекте построена в начале XX века. В 30-х годах храм был закрыт и перестроен под заводской цех. В начале сентября 2016 года Российский аукционный дом выставил здание Алексеевской церкви на торги под снос.

В январе Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Причем дата распоряжения еще прошлогодняя - 30 декабря, когда впервые появились слухи о передаче Исаакия церкви. Губернатор Георгий Полтавченко заявил о передаче собора лишь 10 января.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.
Церковь преподобного Алексия до и после его перестройки. Фото: citywalls.ru

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm