Депутат Ковалев: РПЦ игнорирует снос церкви на Чкаловском проспекте

Здание Алексеевской церкви на Чкаловском проспекте в Петербурге планируется снести, сообщил на пресс-конференции в «Росбалте» депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев.

По словам депутата, в отличие от Исаакиевского собора к заброшенному церковному зданию на Петроградской стороне Русская православная церковь (РПЦ) не проявляет интереса.

«Здание приватизировано и должно пойти под снос. Это частная собственность. КГИОП одобрил экспертизу, согласно которой здание не является памятником архитектуры. Но меня интересует, а где церковь в этом вопросе? Где глаза русской православной церкви? Почему сносится намоленное место? Этих архитектурных доминант мы не видим, а на экзерсисы с Исаакиевским собором у нас время есть», — заявил Ковалев.

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Церковь преподобного Алексия на Чкаловском проспекте построена в начале XX века. В 30-х годах храм был закрыт и перестроен под заводской цех. В начале сентября 2016 года Российский аукционный дом выставил здание Алексеевской церкви на торги под снос.

В январе Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Причем дата распоряжения еще прошлогодняя - 30 декабря, когда впервые появились слухи о передаче Исаакия церкви. Губернатор Георгий Полтавченко заявил о передаче собора лишь 10 января.

Известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

Церковь преподобного Алексия до и после его перестройки. Фото: citywalls.ru