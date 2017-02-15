Мост Александра Невского будет разведен два дня подряд

Для технического обслуживания разводных механизмов в ночь на 16 февраля и в ночь на 17 февраля запланированы разводки моста Александра Невского, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Мост будет разведен с 02-20 до 05-10.

В КРТИ напоминают, что Тучков мост также закрыт для движения транспорта с 00-00 до 06-00.