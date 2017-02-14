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Петербург занял 20-е место в рейтинге рождаемости

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© Фото: shkolazhizni.ru

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А Ленинградская область оказалась в самом конце списка.

Проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составили национальный рейтинг рождаемости. По итогам 2016 года года его лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, а самые низкие позиции у Ленинградской, Псковской и Магаданской областей, передают «Известия».

Рейтинг высчитывался на основании открытых источников и ведомственной статистики. Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

В десятку лидеров вошли Тыва (41,95 балла), Чечня (41,88), Ингушетия (37,30), Дагестан (36,86), Ненецкий автономный округ (36,09), Алтай (36,08), Ямало-Ненецкий автономный округ (34,68), Тюменская область (33,91), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,88) и Бурятия (33,56). 

Петербург занял 20-е место (31,57 балла).

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями — Ленинградская (24,33), Псковская (25,45), Магаданская (25,79), Смоленская (26,42), Орловская (26,46), Брянская (26,63), Волгоградская (26,80) области, Мордовия (26,93), а также Тульская (27,26) и Тамбовская (27,31) области.

Наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне, следует из рейтинга.

С января 2016 по январь 2017 года естественный прирост населения отмечался всего в 43 субъектах (51%) из 85. В десятке лидеров — Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Якутия, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Алтай. 

В 42 субъектах (49%) зарегистрирована естественная убыль населения. Лидеры падения — Рязанская, Владимирская, Ленинградская, Орловская, Новгородская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Псковская области.

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