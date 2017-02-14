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На месте теплиц Таврического сада обустроят общественное пространство

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© Фото: kudainfo.ru

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Город выкупил эту территорию у банка «Санкт-Петербург» почти за миллиард рублей.

Участок бывшей фирмы «Цветы» в Таврическом саду Петербурга решено переоборудовать в общественное пространство. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. 

Еще 30 декабря 2016-го город выкупил участок на Потемкинской улице, 2, почти за млрд рублей, чтобы избежать его застройки жильем, передает «Фонтанка» слова Албина.

На данный момент детальный проект использования земли не разработан.

Участок площадью 2,7 га с тремя зданиями Смольный выкупил у банка «Санкт-Петербург». Структура получила его в 2011-м из-за долгов ООО «Потемкинская» Алексея Редозубова за 635 млн рублей.

Здания находятся на территории федерального памятника Таврического сада. На ней, согласно закону, запрещено новое строительство, а также увеличение объемов уже существующих зданий.

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