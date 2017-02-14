"Пионерская" открылась на вход

Станция петербургского метро "Пионерская" снова работает в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, в 16.55 посторонний предмет из ленты работающего на спуск эскалатора удалили и он снова заработала.

Неполадки устранили в течение 10 минут.

Ранее в 16.45 «Пионерскую» закрыли на вход из-за остановки эскалатора, работавшего на спуск.