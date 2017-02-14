В Конюшенном ведомстве появится музейный культурно-просветительский центр

Комитет по культуре Петербурга опубликовал проект создания музейного культурно-просветительского центра в Конюшенном ведомстве. Проект был совместно разработан комитетом и музеем истории Петербурга . Теперь на очереди общественное обсуждение проекта, которое продлится до конца недели.





Фото: hraniteli-nasledia.com Фото: hraniteli-nasledia.com

Музей истории, галерея и кафе

Западный корпус будет оборудован под размещение экспозиции Музея истории Петербурга. Отдельная часть музея будет отведена истории самого здания бывшего Конюшенного ведомства.

Под музеем, на первых этажах, планируют открыть информационный центр для туристов, сувенирные магазины, кафе и рестораны. Возможно, в здании появятся гостиничные номера.

В комплексе Конюшенного двора предполагается организация общегородского культурно-досугового центра и открытого амфитеатра.



Конференц-залы и концертная площадка

В рамках проекта предполагается восстановить Восточный корпус Конюшенного двора и приспособить его под несколько конференц-холлов.

Кроме того, со стороны Тройного моста и набережной канала Грибоедова могут разместить концертный зал.

Внутренние дворы комплекса планируют украсить скульптурами и зеленью. Cо стороны набережной реки Мойки предлагается организовать причалы, "которые позволят развивать музейные водные маршруты".

Квартира Маннергейма

Реконструкция коснется и квартиры Карла Маннергейма, которая также располагалась в комплексе Конюшенного ведомства.

"В месте расположения бывшей квартиры К.Г.Э. Маннергейма возможно создание меблированной исторической обстановки периода конца XIX - начала XX веков", - говорится в проекте.

Маннергейм занимал пятикомнатную служебную квартиру в комплексе Конюшенного ведомства с 1898 по 1903 год во время службы в Санкт-Петербурге. Исторические интерьеры этой квартиры частично сохранились, несмотря на ветхое состояние комплекса в целом.

В июне 2016 года Петербурге уже была проведена попытка увековечить память Маннергейма - на фасаде здания Военного инженерно-технического университета Военной академии материально-технического обеспечения появилась мемориальная табличка с его именем.

Это вызвало ожесточенные споры и резкий протест многих представителей общественности. Основной аргумент против увековечения памяти финскому военачальнику в Петербурге - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе.

Конюшенное ведомство передали музею истории Петербурга в 2016 году. Он планировал использовать территории и помещения Конюшенного ведомства в музейных и культурно-просветительских целях.

До этого, под давлением градозащитников, Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель. Стоимость реставрации здания ранее оценивалась в 3-6 млрд рублей.

Здание Конюшенного ведомства останется в городской собственности. На данный момент памятник архитектуры планируется отреставрировать в 2021 году. Какая компания займется реконструкций с приспособлением под музей, не сообщается.