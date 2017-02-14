На улицы Петербурга вышел троллейбус с автономным ходом (ФОТО)

В Петербурге началась тестовая эксплуатация троллейбуса «Тролза» с батареями автономного хода . Его испытание проходит в различных районах города как в дневное, так и в ночное время, сообщает компания-производитель транспортного средства Drive Electro.

Батарей троллейбуса на основе литий-титанатных аккумуляторов позволяет ему преодолеть более 15 км как электробус в любую погоду от -45 до +40 °С.

«Особенность устройства троллейбуса с системой автономного хода позволяет ему, двигаясь под контактной сетью, заряжать аккумуляторы и проезжать затем в те части города, где она не была проведена. Это очень актуально для новых районов и развивающихся городов», - сообщил гендиректор Drive Electro Сергей Иванов



Фото: пресс-служба Drive Electro Фото: пресс-служба Drive Electro

Планируется, что в дальнейшем троллейбус будет курсировать на маршруте № 7 (от ост. «Улица Стахановцев» до ост. «Улица Красного Курсанта»). Протяженность маршрута в прямом направлении составляет 11.5 км, в обратном –11.37 км.

Первый в России маршрут троллейбуса с автономным ходом был открыт в сентябре 2014 года в Туле. На данный момент в городе уже третью зиму подряд используется 13 машин, соединяющих новые районы с центром города. Пробег каждой из них превысил 37500 км.

На сегодняшний день это самый долгий опыт эксплуатации подобного транспортного средства как в России, так и за рубежом.