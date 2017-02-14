В Петербурге побит температурный максимум за 22 года

В Петербурге побит абсолютный температурный максимум для 14 февраля за 22 года, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Тепло с Атлантики и яркое солнце сделали свое дело. Температура в Санкт-Петербурге достигла +5 гр. Уже перекрыт абсолютный максимум для 14 февраля, который наблюдался в 1995 году и достигал всего +4,2 гр.», - написал на своей странице в Facebook Колесов.

В комментариях к записи Колесов отметил, что это еще не весна, а стечение метеорологических обстоятельств.

«Сегодня в ночь холодает и на дорогах все замерзнет», - отметил синоптик.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по прогнозам синоптиков в ночь на 15 февраля температура опустится до минус пяти градусов.