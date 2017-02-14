Полтавченко предложил продлить программу маткапитала

Губернатор Георгий Полтавченко поручил продлить сроки действия программы по выплатам материнского капитала в Петербурге. Об этом он сообщил во время заседания городского правительства 14 февраля.

По его словам, в данный момент достигнут явный рост рождаемости над смертностью.

«Нам надо думать о том, чтобы не сбавлять обороты по рождаемости. Сейчас достигнут хороший показатель. До 2018 года продлена программа материнского капитала, и уже сегодня надо думать о том, чтобы продлевать эту поддержку, она востребована людьми», – заявил Полтавченко.

Он также предложил подумать о дополнительных мерах по повышению рождаемости и охране материнства и детства.

По данным Петростата, в Петербурге в 2016 году родилось 66 945 младенцев. Прирост рождаемости составил 4% по сравнению с 2015 годом.

Региональная программа маткапитала предполагает, что петербургские семьи при рождении третьего и последующих детей получают из бюджета Петербурга 100 тыс. рублей.

По данным Смольного, введение регионального маткапитала в 2012 году привело к тому, что число многодетных семей в Петербурге к 2016 году выросло в 1,9 раза, до 28,3 тыс.